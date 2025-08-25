Mucho antes de terminar la secundaria, Ezequiel Noel comenzó a planificar su futuro desde su casa de Adrogué. Siempre fue un emprendedor. A los 16, se le presentó la oportunidad de dedicarse a la barbería, oficio que aprendió viendo tutoriales de cortes de pelo en YouTube. A sus 18 años, construyó a barbería, a la que llamó “911 Barber”, en el patio de su vivienda y y tiene una agenda llena de clientes.

“Era lo primero que tenía al alcance. Siempre me gustó el corte de pelo”, recuerda. Fue entonces cuando se animó a agarrar la máquina. “El primer corte fue a mi mejor amigo antes de una fiesta de 15 años. Su barbero no tenía turno y le dije: ‘Miro un tutorial y voy haciéndolo’”. Vio la mitad de un video, entendió lo fundamental y se aventuró. “Le hice un sombreado, con la máquina del padre de un amigo. Quedó muy bien. Y ahí me di cuenta de que tenía esa facilidad para cortar”.

Al principio, les cortaba solo a su papá y a su amigo. Pero cuando le regalaron una máquina para el Día del Niño, Ezequiel decidió invertir contó al canal de noticias TN. “La cambié y puse más plata para comprarme una decente para comenzar. Era una máquina de uso doméstico, pero hice más de 2000 cortes”.

Con esa máquina, comenzó a ofrecer sus servicios en el colegio y solo les cobraba $200 a sus compañeros. “De a poquito, corte a corte”, logró ahorrar y fue comprando peines, tijeras, rociadores y nuevas máquinas. Al ver los resultados, descubrió que esta era una profesión rentable y decidió dejar el fútbol para dedicarle todo su tiempo a la barbería.

Durante un año, Ezequiel trabajó en el patio de su casa, en un espacio cubierto por dos lonas. Hasta que su papá que es albañil le propuso construir un espacio en la parte de adelante. Hoy, cobra $9.000 por corte y trabaja por turnos: hace entre 15 y 16 cortes por día y atiende los jueves, viernes y sábados y el crecimiento del negocio le permitió sumar un empleado, su mejor amigo, quien también tiene talento para la peluquería.

Además de su barbería, Ezequiel genera contenido en redes sociales y sus videos son furor. “Empecé a grabar un día que un amigo se iba a ver con una chica y tenía que hacer tiempo en mi casa, teníamos como una hora y media libre, entonces hice un video del paso a paso de un corte de pelo”, recordó. Y detalló: “A la primera que encontré el formato lo empecé a exprimir y ahora hago de todo, ya no solo tutoriales de la barbería”.

Sumados los seguidores de TikTok e Instagram @ezenoel más de 400.000 personas se inspiran con su historia.