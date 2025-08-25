A Lucas Patricio Irrasava, un joven de 24 años, lo asesinaron de un puntazo en setiembre de 2019 en José Mármol. La causa nunca tuvo detenidos ni imputados. A 6 años, hay pocas esperanzas de llegar a los criminales.

A pesar del pedido inicial de testigos y el aporte de las cámaras de seguridad, los investigadores no pudieron dar con los asesinos de Irrasava.

“No hay detenidos ni imputados. Pero tampoco el expediente está archivado. La investigación sigue abierta”, informaron fuentes judiciales a DiarioConurbano.com.ar.

En estos 6 años lo que sí pudo determinarse es el móvil: a Lucas lo mataron en un intento de robo. El paso de los años ha dejado con pocas esperanzas a los allegados de la víctima. Sólo el hecho de que la causa no ha sido aún archivada mantiene abierta la puerta a una posible resolución del caso.

El hallazgo de Irrasava se produjo el 28 de setiembre de 2019, en la calle Rocha, en José Mármol. Presentaba un corte en la pierna, aparentemente hecho con una navaja, que le tocó una arteria y le produjo la muerte.

“Estaba depresivo porque había tenido que cerrar un pequeño comercio que tenía”, explicó la hermana de la víctima al reconocer el cuerpo, y recordó que unas horas antes de que fuera hallado sin vida, el joven había salido de casa y había dejado todo cerrado con llave.

La hipótesis de los investigadores es que el joven fue agredido a unos 100 metros del lugar, alcanzó a caminar hasta que falleció. Por esto, se analizaron las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona pero no hubo resultados que apuntaran al agresor.

La causa – caratulada “Homicidio” – se encuentra en la UFI 4 de Lomas de Zamora.