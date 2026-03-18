La Policía detuvo a dos jóvenes acusados de asesinar un hombre de 31 años y herir a otro, de 28, registrada en abril de 2025 en Don Orione, partido de Almirante Brown. El hecho se habría originado como consecuencia de un reclamo por el supuesto robo de un teléfono celular. Los policías buscan intensamente a los agresores y descartaron, por completo, que lo acontecido haya sido un intento de asalto.

Fuentes policiales informaron que la víctima fatal del ilícito fue identificada como César Ezequiel González; mientras que el muchacho herido resultó ser Axel Ariel García.

Los acusados fueron detenidos más de 10 meses después del hecho. Aún habría dos prófugos.

Según las fuentes consultadas por DiarioConurbano.com.ar, el hecho se produjo el 22 de abril de 2025, en calle Atilio Supparo al 400, casi en el cruce con Elsa O´Connor, en Don Orione, donde los malvivientes atacaron a los hombres para, de inmediato, darse rápidamente a la fuga y esconderse en el vecindario.

Trascendió que las víctimas debieron ser luego conducidas, de urgencia, al Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, donde finalmente González perdió la vida a raíz de las graves heridas; en tanto que los médicos del establecimiento certificaron que García se hallaba fuera de peligro, al haber sido alcanzado por un proyectil en el muslo derecho.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la víctima fatal y entonces determinaron que presentaba un impacto de arma de fuego en la región de la cabeza.

Algunas versiones, aportadas por habitantes del lugar, sostienen que el altercado se habría generado en un reclamo por la presunta sustracción de un aparato de telefonía celular, que habría ocurrido días antes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski, titular de la UF 2 descentralizada de Almirante Brown.