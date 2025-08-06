El oficialismo del Concejo Deliberante de Almirante Brown propondrá un proyecto de ordenanza para incorporar el Hogar Eva Perón al Patrimonio Arquitectónico del distrito, «como una forma de preservarlo ante el aparente intento de cierre de esa emblemática institución por parte del Gobierno Nacional», informaron desde el municipio, que apoya esta medida.

Entretanto, el gobierno nacional avisó que cerrará el hogar y trasladará a los residentes pero supuestamente lo hará para desarrollar un plan de obras de puesta en valor, que no tiene todavía fecha cierta ni plan de refacción presentado. Mucho menos

«El propósito es incorporar al Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico, el complejo de edificios perteneciente al Hogar de Ancianos Eva Perón ubicado en Burzaco en reconocimiento a su valor histórico, arquitectónico, cultural y social, según reza la iniciativa del oficialismo en el Deliberativo browniano», propondría la iniciativa.

De este modo,el inmueble -ubicado en un predio de 32 hectáreas- quedará sujeto a las normas municipales de preservación edilicia, que incluyen el entorno y su ambiente, rescatando el valor arquitectónico y cultural como también la memoria histórica de ese espacio.

Luego del anunció de cierre definitivo, el gobierno nacional retrocedió en su decisión y dijo que lo iban a cerrar por obras. Luego de conocida la decisión del cierre, el intendente Mariano Cascallares, solicitó que el Hogar Eva Perón de Burzaco sea traspasado por la Nación al Municipio browniano. En ese sentido indicó que de contar con la autorización, el Municipio se haría cargo de esa querida institución para que continúe funcionando.

El Hogar Eva Perón de Burzaco fue creado en el año 1948 por una política del peronismo. En su sede viven 27 residentes adultos mayores. Esta institución constituye uno de los cuatro hogares fundados durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, siendo el único que aún se encuentra en funcionamiento y conservando su estilo arquitectónico original.