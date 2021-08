Hace pocas horas se conoció la brutal noticia de un caso de femicidio en España. Antonella Orihuela, oriunda del Barrio Los Álamos, que vivía en Barcelona, fue asesinada por su pareja quien luego se suicidó delante de su propia hija.

Antonella, apodada por sus amigos como “Abi”, había realizado múltiples denuncias alertando que sufría violencia de género en su casa. La Justicia española no la escuchó. “Los tíos de la nena son la única familia que ella tiene ahora. La nena no tiene a nadie en España. Quedó a cargo de minoridad“, explica desesperada Micaela, una amiga de Antonella, en diálogo con Brown On Line.





Esmeralda, la nena, tiene un año y nueve meses. Quedó huérfana luego del terrible hecho de violencia. “Desde el Consulado nos dijeron que estaba difícil viajar porque depende de parte de España. El problema es una negligencia desde las denuncias que realizó mi hermana“, relató el hermano de Antonella.

“Abi pidió ante la Justicia española restricción del hogar, realizó varias denuncias. Y le dijeron que “no había señales visibles ni físicas de maltrato”. Ella más de una vez les dijo “qué quiere, que esté muerta””, relata hoy su amiga.

Amigos, amigas y familiares de Antonella esperan respuestas del Consulado para ver cómo avanza esta desesperante situación.