El Tribunal de Disciplina de la AFA emitió una dura sanción al presidente de San Martín de Burzaco, Gabriel Ostanelli, quien recibió seis meses de suspensión como consecuencia del expediente iniciado tras las graves irregularidades detectadas en el encuentro de Reserva frente a Dock Sud. La resolución pone fin a una investigación que se extendió durante una semana luego de la presentación de los descargos por parte del dirigente. Sanma dijo que se trató de «una involuntaria traspapelación y desorganización administrativa» de la documentación.

La causa se originó a partir del informe arbitral, que advirtió inconsistencias entre las credenciales del sistema COMET y la identidad de varios futbolistas que participaron del partido. Tras una nueva verificación realizada durante el entretiempo, el árbitro constató que varios jugadores no se correspondían con la documentación presentada, motivo por el cual el encuentro fue suspendido y el Tribunal abrió un expediente disciplinario.

Durante el partido de reserva el árbitro llamó por su nombre al futbolista que tenía la camiseta número 5, registrado como Dylan Joaquín Ledesma, pero el joven respondió que él no se llamaba así. El árbitro descubrió que nueve jugadores no coincidían con las credenciales que fueron presentadas antes del comienzo del partido, tras lo cual suspendió el partido y la AFA luego se lo dio por perdido por 3 a 0.

El equipo de Burzaco dijo que la documentación fue exhibida y entregada a las autoridades arbitrales antes del inicio del encuentro para su control sin que se formularan observaciones, «esgrimiendo que los jugadores mencionados se encuentran debidamente inscriptos en el sistema COMET» destaca en los considerandos el comité ejecutivo de la AFA, que rechaza la defensa de Sanma y dice:

«Que agravando sustancialmente la plataforma fáctica analizada, el ardid orquestado y consumado por la estructura organizativa del Club San Martín de Burzaco excede con creces la simple inclusión indebida por desprolijidad burocrática, penetrando de lleno en la esfera del dolo y la falsedad documental. La suplantación física de identidades para eludir y subvertir el control y las bases de datos del sistema COMET constituye el uso fraudulento e ilegítimo de un instrumento público federativo.

«Ambas defensas (la de los DTs y la de Ostanelli) omiten acompañar u ofrecer elementos de prueba documental o científica contundente que resulten idóneos y suficientes para enervar la presunción de veracidad iuris tantum que recae sobre el detallado e inequívoco informe de los oficiales de partido, del mismo modo en que las explicaciones brindadas por la máxima autoridad de la institución se erigen como una exposición meramente argumentativa que no logra conmover la plataforma fáctica denunciada».

Los jugadores identificados con los números 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17 y 19 no guardaban correspondencia con las credenciales COMET exhibidas al equipo arbitral. Por ese motivo el partido se suspendió y la AFA se lo dio por perdido a Sanma.

En otro partido, la misma maniobra

La AFA detectó que San Martín de Burzaco realizó la misma maniobra en otro partido de Reserva. «Que, a mayor abundamiento y evidenciando una preocupante reiteración de estas inconductas organizativas, ingresó a este Tribunal un nuevo informe arbitral correspondiente al encuentro disputado con fecha 17 de junio de 2026 entre el Club Comunicaciones y el Club San Martín de Burzaco, válido por la misma categoría. En dicho instrumento, el colegiado Jano Nahuel Matias dejó expresa constancia de gravísimas irregularidades adicionales respecto a la plantilla visitante, citando textualmente:

«El partido comenzó 15 minutos después de la hora pactada debido al tiempo que demoró verificar la identidad de los jugadores de ambos equipos. No fue posible verificar la identidad del jugador número 2 del club visitante (San Martin Burzaco), Centurión, César Amancio, quien no presentaba DNI para comparar con el carnet Comet, ni sabía su propio número de documento diciendo que ‘no se lo sabía por que no fue a la escuela’. Tampoco presentaba documento digital, por dicho motivo el jugador fue excluido del partido. Los jugadores número Iglesias Moretti, Luciano Agustín DNI 42.778.458 y el 9 Costa, Lisandro Mariano DNI 46.917.344 no presentaron credencial comet alegando ser jugadores de primera división».

Durante el proceso, Ostanelli presentó su descargo en representación de la institución, rechazando las acusaciones formuladas por el Tribunal. Sin embargo, el organismo disciplinario resolvió aplicar una suspensión de seis meses al máximo dirigente del club, una sanción que le impedirá ejercer funciones vinculadas a la actividad oficial durante ese período. La decisión representa un duro golpe para San Martín de Burzaco, que también sufrió la suspensión de Cristian Ezequiel Motta y Roberto Eduardo Carboni, los entrenadores del equipo, que tampoco podrán ejercer funciones por un semestre.