El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a un joven que mató a su hijastro, un bebé de 7 meses, en San José.

El brutal episodio ocurrió el 16 de enero de 2024 en una casa ubicada en la calle Santa Ana de San José. Allí, Juan Jonathan Romero, de 24 años, agarró al hijo de su pareja y lo sacudió violentamente.

El ataque le provocó hemorragias internas y una lesión cerebral grave al pequeño, que finalmente le ocasionaron la muere, informo el Diario Conurbano

Romero fue detenido tras el hecho e imputado de “homicidio agravado por alevosía en contexto de maltrato infantil y violencia familiar”.

El juicio oral y público comenzó el mismo año del crimen y se esperaba que, por los tiempos procesales, se conociera el veredicto en la segunda parte de 2025.

Finalmente la resolución de la condena se retrasó y la decisión se conoció en las últimas horas y el tribunal de Lomas decidió condenar a la pena máxima al imputado.