Un hombre se arrojó ayer al paso del tren, en un cruce peatonal de Claypole, y perdió la vida en el instante debido al fuerte impacto con una formación.

«El trágico suceso se registró en el paso peatonal de las vías del ferrocarril Roca, bajo el puente carretero de la Avenida Lacaze, dónde un hombre perdió la vida al ser arrollado por una formación de la línea Roca», consignaron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Trabajaron en el lugar, Bomberos Almirante Brown y personal de la Policía Federal, con jurisdicción sobre la traza férrea y Bonaerense, quienes quedaron a cargo de la investigación del hecho.

Según algunos testigos del hecho, ocurrido este martes cerca de las 16, minutos antes de arrojarse al paso del tren, el hombre estaba parado sobre las barandas peatonales esperando.