El Cottolengo Don Orione de Claypole salió a denunciar que atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de los servicios y la atención sanitaria de sus residentes además de poner en jaque a 360 trabajadores, debido a la falta de pago de los salarios de su personal, dependiente del gobierno nacional. La institución, al igual que numerosas organizaciones que trabajan en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad en el marco de la Ley 24.901, enfrenta una grave crisis producto de la falta de pagos en tiempo y forma por las prestaciones realizadas.

«Esta situación está afectando directamente el funcionamiento cotidiano de las instituciones, que hoy tienen serias dificultades para afrontar obligaciones básicas como el pago de salarios, servicios esenciales, alimentación, transporte y otros costos indispensables para sostener la atención de las personas con discapacidad», dijeron desde la institución ubicada en la avenida Lacaze.

Por eso el Cottolengo Don Orione de Claypole solicitó de manera urgente a las autoridades «la adopción de medidas inmediatas que permitan garantizar la provisión de medicamentos, la regularización de los pagos, el cumplimiento real de la Ley de emergencia en discapacidad y la continuidad de las prestaciones. La vida, la salud y la dignidad de las personas con discapacidad no pueden quedar expuestas a la falta de respuestas.«

«A esta emergencia económica se suma una situación sanitaria de extrema gravedad: desde el mes de noviembre Incluir Salud (ex profe que depende de la secretaria de salud de la nación) no está entregando medicación esencial destinada a los residentes. La interrupción en la provisión de medicamentos compromete tratamientos indispensables y representa un riesgo concreto para la salud y la vida de las personas que viven en la institución.«

Las organizaciones que integran el Foro Permanente del sector convocan a todos los prestadores a visibilizar esta situación que atraviesan instituciones, transportistas y profesionales que sostienen diariamente el sistema de atención a personas con discapacidad.

«De no resolverse con urgencia esta problemática, numerosas instituciones serán empujadas a la quiebra y al cierre de servicios, afectando gravemente derechos fundamentales como el acceso a la salud, la educación y la rehabilitación de miles de personas con discapacidad.»