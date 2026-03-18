El Municipio de Almirante Brown informó que continúa avanzando con el Plan Integral de Mejora de Calles en distintos barrios y localidades del distrito, con el objetivo de mejorar la circulación, la transitabilidad y la seguridad vial para todos los vecinos.

Desde la Comuna indicaron que se están llevando adelante trabajos de bacheo en hormigón, asfáltico y adoquinado, además de tareas de mejorado y consolidado, para optimizar la conectividad entre los barrios y facilitar los desplazamientos cotidianos de las vecinas y vecinos.

En este marco, se realizan trabajos en la localidad de Malvinas Argentinas en las intersecciones de Sastre y Retiro, Retiro y Echagüe, y Viera y Algarrobo, entre otras muchas arterias.

También avanzan obras en la zona del barrio Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís, en la intersección de Eva Perón y Río Carcarañá, y en Río Diamante y Pilcomayo.

Mientras tanto, las obras viales avanzan también durante estas jornadas sobre la calle Esquiú de la localidad de Claypole. Y en José Mármol se completaron más de 15 cuadras de consolidado en la zona de las calles Sánchez y Santiago del Estero.

Por último, en Adrogué, en tanto, se llevan adelante tareas de bacheo en adoquines en la calle Jorge, mientras que en Longchamps se realizan trabajos sobre Prado entre Hidalgo e Iraola, entre otras arterias.