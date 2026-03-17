Otra vez Edesur quedó en el centro de la escena, luego de que un grupo de vecinos de Burzaco pidieron públicamente que la empresa que brinda la concesión atienda los innumerables reclamos que realizan desde que hace dos semanas, desde cuando sufren interrupciones constantes del servicio de electricidad, con prolongados cortes a diario que duran más de 12 horas.

«Hace casi dos semanas que en esta cuadra estamos sin luz», dijo un hombre que necesita refrigerar la insulina que debe inyectarse regularmente debido a su cuadro de diabetes por el cual le imputaron una de sus piernas. «Hay personas grandes que reclamaron muchas veces, pero los cortes siguen, vecinos que tienen comercio tuvieron que tirar la mercadería», dijo Oscar, ese vecinos afectado, a Crónica TV.

Los vecinos ubicados en el cruce de Humberto Primo y Drumond, de Burzaco, advirtieron por los innumerables problemas de salud que genera la falta de electricidad. «Se nos van a quemar todos los artefactos, no pueden hacer esto. Nos dan cinco horas de luz por día, no se puede vivir así», dijo una vecina del barrio.

«Desde el 8 de marzo que nos tienen así», declaró María Cristina Angerami, una de las vecinas más afectadas que debió gastar 400 mil pesos en la reparación de la heladera quemada por las subidas y bajas de tensión. «Edesur tiene que pagarme esa plata que gasté por culpa de ellos». María Cristina aclaró que paga casi un millón de pesos de luz, es dueña de un kiosko y dijo que debió tirar mucha mercadería.

«Cortan la luz a las 14 y la electricidad regresa a las 2 o 3 de la madrugada y al mediodía la vuelven a cortar. Fuimos a Edesur de Adrogué a reclamar, porque acá todos los vecinos pagamos la luz», aclaró la vecina. El miércoles a las 9.20 tiene un turno para ir a Edesur y llamaron a todos los vecinos a acompañarlos.