El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, declaró en su presentación patrimonial anual 2024 un fuerte salto nominal de bienes durante el último año. Según consta en la declaración jurada pública presentada ante la Oficina Anticorrupción el 31 de julio de 2025, el funcionario informó $1.402.292.739,22 al inicio del período y $2.371.733.030,08 al cierre, una diferencia de $969.440.290,86 en 12 meses.

La propia DDJJ introduce, sin embargo, una clave central para leer esa suba. El documento atribuye $816.157.285,74 a la “diferencia de valuación de los mismos bienes”, a lo que se agregan $143.900.309,64 de ingresos del trabajo, alquileres y otras rentas neto de gastos, $55.783.237,59 de ingresos no alcanzados por Ganancias y $115.754.711,71 de gastos personales. Es decir: el salto patrimonial no aparece explicado solo por nuevas adquisiciones, sino también por revalúos y por el flujo de ingresos declarado en el propio formulario.

El dato más sensible de la presentación está fuera del país. En la versión pública de la DDJJ aparecen dos partidas bajo el rubro “Depósitos de dinero en el exterior – OTRAS” por $23.749.330,29 y $1.424.187.882,18 al cierre del período. Sumadas, totalizan $1.447.937.212,47.

Si se toma el tipo de cambio de referencia del BCRA del 30 de diciembre de 2024, de $1.032,50 por dólar, esa masa equivale a US$1.402.360,50. El formulario visible no identifica banco, país ni instrumento específico: los fondos quedan descriptos, simplemente, como “OTRAS”.

La declaración también muestra movimientos concretos dentro del año. Entre los bienes al cierre figura un departamento en la ciudad de Buenos Aires, con 50% de titularidad, incorporado el 9 de diciembre de 2024, por $116.437.500.

A eso se suma una Toyota Corolla Cross híbrida modelo 2024, ingresada al patrimonio en julio, por $32.490.000. Además, el ministro mantuvo otros inmuebles en Martínez, CABA, Villa La Angostura y La Plata, junto con una Chevrolet Trailblazer 2020 valuada en $26.350.000.

Otro punto que asoma en el mapa patrimonial es la continuidad de Un Ombu S.A.S. La sociedad aparece valuada en $10.700 tanto al inicio como al cierre del período. Pero detrás de ese nombre hay una estructura mucho más amplia: fue constituida el 18 de octubre de 2018 por Federico Adolfo Sturzenegger y María Josefina Rouillet, con sede en Libertad 1041, piso 4° A, en la ciudad de Buenos Aires, por un plazo de 99 años y un capital inicial de $21.400.

En la DDJJ anual 2024, además, figura al inicio un crédito denominado “CP Un Ombu SAS” por $4.394.479,62. La combinación entre una valuación societaria mínima, un objeto social casi sin fronteras y un crédito vinculado convierte a Un Ombu en uno de los rincones menos visibles de la declaración.