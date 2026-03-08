En los primeros meses de 2026 ya existieron más de 100 razones que explican por qué la fecha no se festeja. Entre el 1 de enero y el 27 de febrero se registraron 43 víctimas fatales por violencia de género y 72 intentos de femicidio, es decir, más de un centenar de casos extremos en menos de dos meses. El informe detalla que en ese período hubo 35 femicidios directos, cinco femicidios vinculados, dos casos de instigación al suicidio y un travesticidio.

Las estadísticas también muestran que la violencia extrema se mantiene constante. En promedio ocurre un femicidio cada 34 horas, mientras que se registra un intento de femicidio cada 21 horas. Además, las consecuencias de estos crímenes se extienden a las familias de las víctimas, dejando una marca profunda en el tejido social. Estas cifras nacionales se suman a la radiografía alarmante de 2025, que cerró con 262 víctimas fatales, visibilizando una crisis de violencia de género que no cede.

En Almirante Brown, esta realidad nacional se traduce en casos concretos que han sacudido a nuestras localidades.

A lo largo de los últimos años, el partido ha sido escenario de hechos que desnudaron la vulnerabilidad de las víctimas y la crueldad de los agresores:

Noelia Torres (Burzaco, 8 de marzo de 2025): Fue asesinada en su departamento de la calle Alsina el mismo día que miles se movilizaban por sus derechos. Noelia, radióloga de 34 años, fue atacada por un vecino del edificio, César Florentín, quien permanece detenido bajo pedido de prisión preventiva. Sus amigas alertaron a las autoridades al notar que no llegaba a un baby shower.

Pamela Roca (Claypole, marzo 2020): Fue asesinada frente a su hija de ocho años. Fue la pequeña quien tuvo que pedir ayuda a una vecina tras el ataque mortal que sufrió su madre.

Marcela Coronel (Longchamps, mayo 2018): Enfermera de 33 años, murió por asfixia manual y mecánica. El caso es recordado por la filmación del cuñado de la víctima cargando a la hija de Marcela tras el crimen; tanto su esposo como su cuñado fueron procesados con prisión preventiva.

Andrea Sequeira (Glew, enero 2017): Fue hallada enterrada bajo una sábana en una obra en Guernica. Su marido, quien trabajaba como albañil en el lugar, es el único imputado en la causa.

Melisa Tuffner (Glew, julio 2016): Asesinada en plena vía pública con un arma blanca. Oscar Sosa fue condenado a 24 años de prisión por este hecho; la hipótesis principal es que Melisa se resistió a un intento de abuso.

Susana Leiva (Glew, 2013): Su cuerpo fue ocultado en el pozo ciego de su vivienda tras ser estrangulada y apuñalada. Su pareja, Alberto Ponce, recibió la pena máxima por femicidio agravado.

Sofía Maier (Ministro Rivadavia, noviembre 2013): De solo 20 años, fue asesinada de 16 puñaladas por su exnovio frente a la hija de ambos. El femicida cumple prisión perpetua.

De solo 20 años, fue asesinada de 16 puñaladas por su exnovio frente a la hija de ambos. El femicida cumple prisión perpetua.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien, pedí ayuda:

Existen canales gratuitos y anónimos para recibir orientación y asistencia las 24 horas, los 365 días del año: