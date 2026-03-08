En una apuesta por modernizar los puntos de mayor circulación del distrito, el Municipio de Almirante Brown completó la instalación de nuevos refugios para el transporte público en la localidad de Rafael Calzada. Las estructuras se ubicaron estratégicamente sobre el lado este de la estación ferroviaria, precisamente sobre la calle Rafael Calzada, un sector que funciona como nodo clave para cientos de pasajeros que combinan el tren con el colectivo diariamente.

Estos nuevos paradores presentan un diseño superador al de las antiguas garitas, priorizando la comodidad del vecino mediante la incorporación de asientos dobles y una estructura pensada para ofrecer un resguardo efectivo ante las inclemencias climáticas. El diseño sigue la línea estética y funcional de los refugios recientemente inaugurados en Burzaco, en las inmediaciones de la Universidad Nacional Guillermo Brown y el acceso al Parque Público de la Quinta Rocca, unificando así el mobiliario urbano de las zonas educativas y de trasbordo.

La mejora llega en un momento oportuno ante el inicio del ciclo lectivo 2026, etapa en la que el flujo de estudiantes y trabajadores se intensifica notablemente. Desde el aspecto técnico, el uso de acero estructural con tratamiento anticorrosivo no solo garantiza una mayor seguridad para quienes esperan el transporte, sino que asegura una durabilidad prolongada frente al desgaste cotidiano, optimizando los costos de mantenimiento a largo plazo.

Con esta intervención, se busca jerarquizar el espacio público y brindar condiciones de mayor confort y seguridad en uno de los puntos neurálgicos de la localidad, acompañando el crecimiento de la infraestructura vial con equipamiento de calidad para la comunidad.