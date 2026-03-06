La felicidad es compartida y así se vivió en las calles de Monte Chingolo. Este miércoles, el barrio se transformó en una celebración colectiva para recibir a Ezequiel Pérez, el juvenil de 17 años que regresó a sus pagos apenas un día después de haber debutado en la Primera de Racing. Entre abrazos de familiares, amigos de toda la vida y vecinos orgullosos, al sueño del pibe chincolo lo recibieron a pura fiesta.

El debut oficial se produjo en el Estadio Monumental José Fierro, en el marco de la goleada de Racing por 3-0 ante Atlético Tucumán. Gustavo Costas mandó a la cancha al atacante categoría 2008 a los 84 minutos, permitiéndole dar ese primer paso consagratorio. Pérez, quien ya venía de ser figura en el Mundial de Clubes Sub-18 el año pasado, mostró personalidad y buenas intervenciones en el cierre del partido.

Más allá de lo deportivo, la institución de Avellaneda dejó clara su postura respecto al futuro del jugador. Esta misma semana, Pérez firmó su primer contrato profesional que lo vincula con el club hasta diciembre de 2028. Para proteger su proyección, Racing lo blindó con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.

«Feliz de poder firmar mi primer contrato profesional con Racing. Primeramente, gracias a Dios y a mi familia, que siempre estuvieron», publicó el juvenil en su cuenta de Instagram, resumiendo el sentir de una semana que difícilmente olvide.