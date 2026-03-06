El municipio de Almirante Brown, a través de sus canales de Relaciones con la Comunidad, anunció el lanzamiento del programa «Date el Gusto», una propuesta gastronómica que promete convertirse en el plan ideal para cortar la semana. A partir de ahora, todos los miércoles, los vecinos podrán disfrutar de una promoción de 2×1 en hamburguesas en una amplia red de locales adheridos.

La campaña tiene como objetivo principal impulsar el comercio local y brindar alivio al bolsillo de los ciudadanos, permitiéndoles acceder a productos de alta calidad a mitad de precio. La oferta aplica para hamburguesas seleccionadas en cada establecimiento y estará vigente durante toda la jornada de los miércoles.

Un recorrido de sabor por todo el distrito La propuesta cuenta con una fuerte adhesión en diversas localidades, con Adrogué como el epicentro gastronómico sumando más de una decena de locales, entre los que destacan clásicos como Hamburga, Nuevo Tempo, Ruka y Burgalovers.

El beneficio se extiende a lo largo de todo Almirante Brown. En Burzaco, los vecinos podrán acercarse a Crunchy Burguer y Don Vito; en Longchamps, la promoción estará disponible en Nico’s Burger y Brooklyn; mientras que en Rafael Calzada, el punto de encuentro será Aldorado.

Cómo aprovechar el beneficio

Para acceder al 2×1, los interesados simplemente deben acercarse a cualquiera de los comercios que figuran en la lista oficial difundida por la municipalidad. Desde la organización recomiendan consultar en cada local cuáles son las variedades de hamburguesas incluidas en la promoción.

Con esta iniciativa, Almirante Brown refuerza su compromiso con el sector gastronómico, uno de los más pujantes de la región, transformando los miércoles en el día más esperado por los amantes de la buena cocina.