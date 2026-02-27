A partir de la próxima semana, los vecinos de Almirante Brown podrán disfrutar de una nueva oferta de talleres de baile abiertos, diseñados para todos los niveles y gustos. Con una variada propuesta que abarca desde el ritmo tropical hasta el tango y el rock, el municipio invita a la comunidad a participar sin barreras. El ciclo, que inaugura sus primeras jornadas el próximo 3 de marzo, se caracteriza por ser totalmente gratuito y de acceso directo.

La oferta es variada y para todos los gustos. En la Casa de la Cultura de Adrogué, la semana se vive a puro movimiento: los martes a las 19:30 hs arrancan las clases de Salsa y Bachata coordinadas por Marcelo Rock. Si preferís las raíces, los miércoles a las 19:30 hs es el turno de Folklore con Nerina López, mientras que los jueves, también a las 19:30 hs, el Tango toma el protagonismo de la mano de Fernanda Carrizo y Javier Pereira.

Por su parte, el Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo en Burzaco también se suma a la movida. Los amantes del Rock tienen su lugar los martes de 19 a 21 hs, coordinado por Mariano Giannantonio y Tatiana Albarenque. Y si te quedaste con ganas de más ritmos tropicales, los jueves de 18 a 20 hs podés disfrutar de las clases de Salsa y Bachata a cargo de César Montaños Vivero.

Para las clases no necesitás inscribirte previamente ni tampoco hace falta que vayas con pareja. La invitación es abierta a toda la comunidad.