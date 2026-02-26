El Municipio de Almirante Brown anunció el inicio de las preinscripciones para el primer cuatrimestre de 2026 en la Granja Educativa Municipal, Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia. Se trata de una serie de capacitaciones abiertas y gratuitas que buscan brindar herramientas sobre sustentabilidad, soberanía alimentaria y cuidado del medio ambiente a todos los vecinos del distrito. La propuesta académica de este año es variada, desde talleres intensivos de cuatro encuentros hasta formaciones de carácter anual.

Entre las opciones más destacadas para quienes buscan iniciarse en el cultivo propio se encuentra el curso de Huerta Agroecológica Urbana, que se dictará los viernes por la mañana, enfocado en el diseño y manejo de huertas desde un enfoque sustentable. Ese mismo día, al mediodía, se ofrecerá el taller de Jardines Autóctonos para Mariposas, una iniciativa que busca promover la biodiversidad y la creación de biocorredores en zonas urbanas.

Para aquellos interesados en el conocimiento técnico de la tierra y las especies locales, la Granja ofrece los días jueves el curso de Introducción a la Flora Autóctona y el de Usos y Aplicaciones de Especies Autóctonas al Diseño de Biorestauración. Ambos apuntan a reconocer y manejar la flora nativa de la ecorregión como herramienta fundamental para la recuperación ecológica del territorio.

Los días sábados concentrarán una gran parte de la actividad. Durante la mañana se dictará el curso de Producción de Biofertilizantes, donde los alumnos aprenderán a elaborar sustratos y compost para mejorar la fertilidad del suelo de forma económica. Al mediodía tendrá lugar la formación de Guía de Intérprete Ambiental, la única de modalidad anual, orientada a la comunicación del patrimonio natural y el turismo responsable. Finalmente, por la tarde, se llevarán a cabo los talleres de Manejo y Gestión de Áreas Naturales Prístinas y el de Alimentación Con(s)ciencia, ambos con una duración de cuatro encuentros cada uno.

Desde la institución recordaron que el formulario de preinscripción ya se encuentra disponible para ser completado de forma virtual.

La inscripción se completa únicamente de manera presencial, el sábado 7 de marzo en un encuentro obligatorio en la Granja Municipal fotocopia de DNI y ficha firmada.





