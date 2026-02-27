En marzo del 2026 larranca con una nueva ola de aumentos en servicios públicos y contratos privados. Transporte, tarifas, prepagas y alquileres presionan otra vez el bolsillo.

Transporte público (AMBA)

Los colectivos 200 en adelante de la provincia de Buenos Aires aumentarán un 4,9%:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68;

Tramo de 3 a 6 km: de $763,28 a $800;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $822 a $862,27;

Viajes de 12 a 27 km: $924.

En el AMBA el aumento se registrará a partir del 16 de marzo en 104 líneas:

Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94

0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1113

3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85

6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38

12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98

Electricidad y agua

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas de luz aumentarán entre 12% y 17% desde el 1° de marzo, según el nivel de segmentación del usuario. Los hogares de mayores ingresos o que superen los topes subsidiados sentirán el impacto más alto. En paralelo, AySA aplicará un nuevo incremento del 4% dentro del esquema escalonado definido hasta abril. La empresa presta servicio a 3,8 millones de usuarios en el AMBA.

Alquileres

Los contratos firmados bajo la Ley 27.551 tendrán en marzo un ajuste anual del 33,89%, determinado por el Índice para Contratos de Locación (ICL). En cambio, los acuerdos regidos por la Ley 27.737, que aplican la fórmula «Casa Propia», registrarán un incremento semestral del 16,61%. Así, en un contexto de ocho meses consecutivos de aceleración inflacionaria, marzo suma nuevos aumentos que tensionan el poder adquisitivo de los hogares.

Prepagas

Las empresas de medicina privada informaron subas para marzo de entre 2,9% y 3,2% sobre el valor de febrero. Los ajustes responden a la evolución de costos del sistema de salud, incluyendo insumos médicos y acuerdos salariales. Si bien el porcentaje es menor al de otros servicios, impacta en un gasto fijo clave para la clase media.