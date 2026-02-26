El Municipio de Almirante Brown informó que este viernes 27 de febrero se llevará adelante una nueva jornada del operativo “Organizar Comunidad” en la localidad de Glew, una iniciativa que tiene como objetivo acercar servicios, prestaciones y asesoramiento a los vecinos y vecinas del distrito a partir de la articulación entre la Provincia y la Comuna browniana.

La actividad se realizará de 9 a 14 horas en el Circuito de Ciclismo y Aerobismo de Glew, ubicado en Jorge Newbery N° 2799, con la articulación de distintos organismos provinciales y municipales para facilitar trámites y promover el acceso a derechos en el territorio.

Durante el operativo los vecinos podrán realizar gestiones y recibir información en los stands del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el Ministerio de Mujeres y Diversidad, el Ministerio de Trabajo, Hábitat PBA, áreas de Juventudes, Deportes y Salud PBA, IOMA, Zoonosis Brown, la Dirección de Discapacidad —con asesoramiento y trámites—, vacunación de calendario y un espacio de difusión de la app Brown Previene, entre otros servicios.