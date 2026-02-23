Casi 61 años después de haber abierto sus puertas, los dueños de un local histórico de Lomas cierra sus puertas debido a la ola de artículos importados. Se trata del histórico bazar Plásticos Boedo que anunció su cierre definitivo, según confirmaron sus propietarios al portal La Unión.

El local funciona en Boedo al 200 desde octubre de 1965. Christian, el abuelo del actual dueño, abrió el local en Lomas, adonde llegó escapando del horror de la guerra. En Argentina vendió lo que pudo hasta que juntó dinero y Delfina, su pareja, le recomendó que compre el local de Boedo al 200, que ahora está en venta por 3 millones de dólares.

“Mi abuelo vio en la calle Corrientes, en Buenos Aires, un comercio que vendía artículos de plástico y que estaba por cerrar. Fue así que decidió comprarle un primer lote de palanganas para trasladar la idea a Lomas”, contó Alejandro a La Unión. Los cuatro hijos del matrimonio de Delfina y Christian continuaron el legado de papá y mamá y lo extendieron hasta Alejandro, que lo sostuvo hasta donde pudo.

El local se ofrece a 3 millones de dólares a la venta de Zona Prop y mide 10 por 43 metros.

En 1972, Plásticos Boedo se agrandó gracias a la compra de un segundo local vecino al original y en 1980 realizaron obras para delinear el actual salón central del local. Vendía artículos para el hogar, pero también a empresa y familias. En 2019 el negocio sufrió “cachetazos constantes”, según dijo Alejandro. La escalada inflacionaria de esos años, la caída sostenida de las ventas, el cambio de costumbre de los consumidores y reciente apertura indiscriminada de importaciones, además de la proliferación de la venta on line, entre otros factores, sellaron el certificado de defunción de un comercio icónico de Lomas de Zamora.