Los Bomberos de Almirante Brown apagaron ayer las llamas producidas aparentemente de forma intencional en una casa de la calle Casaux al 100, del barrio Corimayo, de Burzaco, donde el fuego produjo serios daños.

«Habría sido provocado de manera intencional, según testigos e imágenes registradas por una cámara de seguridad», dijeron los bomberos en una comunicación que difundieron por redes sociales.

Por efecto de las llamas, se desprendió el cielo raso del ingreso a la casa, las chapas de otra parte de la vivienda quedaron retorcidas, así como quedaron destruidas puertas y ventanas, además de paredes que están a punto colapsar.

Trabajaron en la extinción de las llamas dos dotaciones de Bomberos Almirante Brown, con el apoyo de personal de Defensa Civil, policial y de ambulancias municipal quienes asistieron a dos personas que fueron afectadas por las llamas.