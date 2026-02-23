La ANSES habilitó la inscripción para las Becas Progresar 2026, el programa que brinda un apoyo económico mensual para aquellos que deseen terminar sus estudios, así como también realizar cursos de formación. El beneficio está dirigido a jóvenes que cursen: nivel obligatorio (primario y secundario), nivel superior (terciario y universitario) y formación profesional (a través de Progresar Trabajo). El tramite puede hacerse de manera online si neceser de acercarle a una oficina publica.

El Presupuesto Nacional 2026 prevé una actualización de las partidas destinadas a educación, aunque el nuevo monto será confirmado oficialmente al momento de la apertura de la inscripción, prevista para marzo.

Por el momento, los valores vigentes son los mismos que en 2025:

– Monto mensual total: $35.000.

– Pago mensual efectivo: ANSES abona el 80% cada mes ($28.000).

– 20% retenido: se liquida al finalizar el ciclo lectivo, una vez que se verifica el cumplimiento de los requisitos académicos.

En el caso del nivel superior, los montos varían según el año de cursada:

– Primer año: $28.000.

– Desde segundo año en adelante: $35.000.

Requisitos

Progresar Superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI.

Tener entre 17 y 24 años al iniciar la carrera.

al iniciar la carrera. Hasta 30 años para quienes cursen una carrera avanzada.

para quienes cursen una carrera avanzada. Sin límite de edad para estudiantes de enfermería.

Los ingresos familiares no deben superar tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) , salvo excepciones por pensión no contributiva por invalidez (Ley 13.478).

, salvo excepciones por pensión no contributiva por invalidez (Ley 13.478). Haber finalizado el nivel medio sin materias pendientes.

Estar inscripto en universidades o institutos terciarios públicos (con algunas excepciones en instituciones privadas y enfermería).

Cumplir con el progreso académico exigido.

Tener el esquema de vacunación completo.

Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.

y DNI. Tener entre 18 y 24 años , o hasta 40 años si no se cuenta con empleo formal.

, o hasta si no se cuenta con empleo formal. Los ingresos personales no deben superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.

y DNI. Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

al cierre de la convocatoria. Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM , salvo excepciones.

, salvo excepciones. Mantener la condición de alumno regular.

Cumplir con el avance académico requerido.

Tener el esquema de vacunación completo o en curso.

Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral para acceder al monto total.

Como inscribirse

Ingresar al sitio oficial de Becas Progresar o descargar la app Progresar+ (Android).

o descargar la app (Android). Iniciar sesión con usuario y contraseña o registrarse por primera vez.

Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos.

Seleccionar la línea de beca (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).

Revisar la información y enviar la solicitud.

Consultar el estado del trámite desde la web o la aplicación oficial.

El programa busca acompañar a los jóvenes en su formación académica y laboral, promoviendo la permanencia y finalización de estudios en todo el país