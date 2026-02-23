Claypole sumó su segunda caída en el año en su debut en el campeonato de Primera C, donde perdió ante Cañuelas por la primera fecha del torneo, derrota que suma a la acontecida ante Tigre por Copa Argentina (2-0, el martes pasado). En el duelo entre tamberos, los de Cañuelas fueron más efectivos a pesar del dominio que en ciertos momentos ejerció Claypole, sin poder concretarlo en la red y ganaron por 2 a 1.

El equipo de Roque Drago empezó perdiendo: a los 35 minutos tras un centro que vino desde la izquierda, Kevin Silcan la empujó y puso en ventaja al local. A los 25 minutos del segundo tiempo el Tambero de Almirante Brown lo empató con una arremetida de Rodrigo Campanelli, que entró con todo por la derecha. Pero cinco minutos más tarde del empate una volea de Ortiz le dio a los de Cañuelas los tres puntos.

Por su parte, Sanma se trajo un buen punto de su visita a Liniers, que había empezado el torneo ganando. los del Ruso Scurnik empataron 0 a 0 y siguen sin ganar en el campeonato tras la caída en el debut ante Real Pilar en el inicio del campeonato (2-1 en el Francisco Boga).

Brown de Adrogué empató en el Lorenzo Arandilla 0 a 0 ante Armenio, en un partido bastante chato y sigue sin ganar en el campeonato que empezó en Jáuregui con derrota 3-1 ante Flandria.

Los de Adrogué jugaron en su estadio con la particularidad de que APREVIDE no permitió el ingreso de hinchas que no sean socios del club, «con el objetivo de prevenir eventuales hechos que pudieran afectar el normal desarrollo del espectáculo futbolístico ante la posibilidad de conflictos por la ocupación de determinados sectores de la tribuna, priorizando un marco de tranquilidad y seguridad para los socios y sus familias», dijeron desde la institución, sin explicar a qué conflictos se referían.