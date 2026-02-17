Un motociclista fue asistido tras sufrir un accidente en la plaza Almafuerte, en Glew, luego de que una vecina activara uno de los tótems de seguridad instalados en la zona. El sistema permitió dar aviso inmediato al Centro de Operaciones Municipal y coordinar la llegada de una ambulancia.

El incidente se produjo cuando el conductor del rodado perdió el control y cayó sobre el asfalto. Ante la situación, una mujer que presenció el hecho se acercó al dispositivo y presionó el botón de alerta, estableciendo una comunicación instantánea con el Centro de Operaciones Municipal (COM). Desde allí, los operadores no solo atendieron el llamado, sino que pudieron visualizar la escena en tiempo real a través de las cámaras integradas al tótem, lo que permitió constatar la gravedad del impacto y dar aviso inmediato al servicio de emergencias SAME.

Los profesionales médicos arribaron al lugar a los pocos minutos para brindar la atención necesaria al motociclista.

El distrito cuenta con más de cien de estos Puntos Seguros distribuidos estratégicamente en plazas, cercanías de escuelas y centros comerciales de las doce localidades brownianas. Estos tótems funcionan como un nexo directo entre la comunidad y las fuerzas de asistencia, permitiendo el despacho de patrulleros, ambulancias o bomberos según la necesidad del caso. Desde la Comuna adelantaron que la red continuará expandiéndose para fortalecer la prevención en todo el territorio.

