El Municipio de Almirante Brown avanza con la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°26 en la localidad de Glew, en el barrio Villa París, una obra clave que se impulsa aprovechando el receso de verano. Actualmente la secundaria comparte instalaciones con la Escuela Primaria N°37.

Una vez finalizada la obra, la comunidad educativa contará con un edificio propio ubicado a pocos metros, sobre la calle Scalabrini Ortiz 2560, lo que permitirá que los estudiantes continúen su trayectoria escolar en un espacio adecuado y cercano: brindará mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de los chicos y chicas de la comunidad.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 1.612 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en planta baja y dos pisos, con 12 aulas, laboratorio, biblioteca, dependencias administrativas, cocina, sala de profesores, preceptoría y distintos espacios comunes como SUM, sala multimedia, comedor y gradas exteriores. Cabe señalar que, previo al inicio de los trabajos, se realizó la demolición de una antigua estructura escolar existente en el predio y el cegado de pozos, tareas necesarias para generar las condiciones adecuadas para la nueva construcción.

La iniciativa prevé además patios y áreas abiertas que favorecen tanto el desarrollo de actividades educativas como la integración comunitaria, optimizando el uso del espacio y acompañando el crecimiento de la matrícula en la zona.