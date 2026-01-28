Los vecinos de la localidad de Adrogué se encuentran en estado de alerta tras la difusión de un video que revela una ingeniosa y cruel táctica delictiva. La maniobra, registrada por cámaras de seguridad privadas, utiliza animales como «anzuelo» para vulnerar la seguridad de los hogares.

El «paso a paso» del engaño

Según las imágenes captadas, el modus operandi de los delincuentes consta de tres fases calculadas: el sospechoso toca el timbre de la vivienda de forma reiterada para verificar si hay moradores y evaluar su reacción; al confirmar que hay gente, el delincuente arroja un perro por encima de la reja o pared hacia el jardín o patio delantero. El objetivo es generar una situación de urgencia y confusión. Para concretar el delito, los delincuentes esperan a que los propietarios abran la puerta para asistir al animal o intentar sacarlo, momento que aprovechan para ingresar por la fuerza a la propiedad.

En esta ocasión, la modalidad no logró su cometido. La dueña de la casa, cuya identidad se mantiene bajo reserva, decidió revisar las cámaras antes de actuar. Al notar la actitud sospechosa del hombre fuera de su domicilio y la forma en que el animal «apareció» en su jardín, mantuvo la puerta cerrada y dio aviso inmediato a la policía.

Ante la aparición de esta nueva modalidad, las autoridades y foros vecinales han difundido una serie de advertencias para evitar convertirse en víctimas: