El Municipio de Almirante Brown, anunció la apertura de inscripciones para la Estación de Trabajo: «Pensar con Tecnología». Se trata de una propuesta educativa diseñada para brindar herramientas clave a quienes buscan profesionalizar sus ideas y proyectos en el ecosistema digital. Son en febrero y marzo.

Desde el Municipio destacaron que este espacio áulico, equipado con tecnología de última generación, funciona como un punto de encuentro donde docentes y estudiantes pueden enseñar y aprender habilidades técnicas de alta demanda laboral y propone una serie de cursos cortos que integran el diseño y la comunicación digital, entendiendo a las nuevas tecnologías como un territorio fértil para la creación, la experimentación y la proyección profesional.

A través de una formación práctica, el programa busca que las producciones creativas de los alumnos se transformen en proyectos concretos. La cursada se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué 1224) y cuenta con los siguientes talleres:

Introducción al Diseño Gráfico Digital: Jueves 5, 12, 19 y 26 de de marzo (10 a 12 hs).

Jueves 5, 12, 19 y 26 de de marzo (10 a 12 hs). Taller de Postproducción Audiovisual: Martes 10 y 24 de febrero y 3 y 10 de marzo (10 a 12 hs).

Martes 10 y 24 de febrero y 3 y 10 de marzo (10 a 12 hs). Redacción Periodística para Redes Sociales: Lunes 9 y 23 de febrero y 2 y 9 marzo (18 a 20 hs).

Lunes 9 y 23 de febrero y 2 y 9 marzo (18 a 20 hs). Introducción al Streaming y Creación de Contenido: Jueves 12, 19 y 26 de febrero y 5, 12y 19 de marzo (19 a 20.30 hs).

Jueves 12, 19 y 26 de febrero y 5, 12y 19 de marzo (19 a 20.30 hs). Creación de Contenido Artístico para Redes: Martes 3, 10, 17 y 31 de de marzo (18 a 20 hs).

Martes 3, 10, 17 y 31 de de marzo (18 a 20 hs). Gestión Profesional de Comunidades Digitales (Community Manager): Miércoles 11. 18 y 25 de febrero y 4 de marzo (desde las 18 hs).

Los interesados en participar deberán completar el formulario de registro de manera online a través del siguiente enlace oficial Link de inscripción aquí

La inscripción está abierta a la comunidad.