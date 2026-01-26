Una investigación de precisión liderada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró desarticular una peligrosa organización criminal dedicada a las estafas con la compra-venta de vehículos. El operativo, que incluyó allanamientos en Adrogué, Temperley y Villa Budge, culminó con la detención de cinco personas y el secuestro de una flota de autos, varios de los cuales tenían pedido de secuestro por robo.

La banda operaba bajo una estructura de asociación ilícita. Según lograron constatar los investigadores a través de 13 denuncias concretas, los delincuentes captaban a interesados en adquirir rodados y, mediante engaños, lograban que las víctimas entregaran importantes sumas de dinero en concepto de señas o pagos totales. Una vez que el dinero estaba en su poder, la entrega del vehículo nunca se concretaba o se realizaba con unidades de origen ilícito.

La investigación empezó tras la denuncia de varias víctimas, que dijeron haber sido engañados tras haber intentado comprar autos de buena fe. La organización delictiva se quedó con el dinero que ellos habían entregado para pagar los vehículos. Al menos 13 personas fueron estafadas. A partir de la evidencia recopilada, la Justicia de Lomas de Zamora ordenó una serie de allanamientos para arrestar a los integrantes de la banda. Hubo tres operativos en la localidad de Temperley, otro dos en Adrogué y uno en Ingeniero Budge.

Durante los allanamientos, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron imputados por estafas reiteradas, asociación ilícita y encubrimiento por robo de automotor.

Por otro lado, secuestraron cinco teléfonos celulares, 300 dólares y documentación que comprobaba la compra y venta de vehículos. Todo el material quedó a disposición de la justicia.