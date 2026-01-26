El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra abierta la inscripción para el Ciclo Lectivo 2026 de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y convocó a los vecinos y vecinas del distrito a que formen parte.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en http://www.mseg.gba.gov.ar, donde las y los interesados deben completar el formulario correspondiente.

Entre los requisitos de inscripción se encuentran:

ser argentino nativo, naturalizado o por opción;

tener entre 18 y 29 años;

haber finalizado el nivel secundario completo;

poseer domicilio real en la provincia de Buenos Aires;

cumplir con las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982 y no registrar antecedentes penales.

En ese marco, El municipio recordó que continúa incorporando herramientas clave para fortalecer la prevención, como las Alarmas Comunitarias, los Puntos y Paradas Seguras, los Corredores Escolares Seguros, la App Brown Previene con Botón de Pánico y más de dos mil cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en las unidades de las líneas locales de colectivos.