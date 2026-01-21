El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó el avance de las obras del nuevo Centro Comunitario de Salud Mental de Lanús que funcionará en el Centro de Salud Ramón Carrillo, ubicado en la calle Marco Avellaneda N° 4860, en Villa Caraza, que será destinado para personas en situación de consumo problemático, con enfoque en mujeres en período de embarazo, puerperio y/o lactancia.

En ese marco también se concreta la remodelación del centro de salud, mediante la renovación completa de tableros, la instalación de luminarias LED y de aires acondicionados; el mejoramiento de las instalaciones sanitarias (sistema de provisión de agua, refacción de baños y cocina); pintura e impermeabilización, entre otras tareas, además del fortalecimiento de cada una de las especialidades que allí se brindan y de la puesta en valor del servicio local de protección de los derechos del niño.

“Este espacio es fundamental para acompañar en su proceso de recuperación e integración en la sociedad a las y los lanusenses que estén atravesando por situaciones de consumo”, manifestó Álvarez, quien agregó que “recibirán todo el apoyo necesario y una atención completa, junto a un gran equipo de la Dirección Municipal de Salud Mental, para que puedan salir adelante”.

El sitio estará conformado por profesionales municipales que brindarán una respuesta integral y preventiva a las vecinas y a los vecinos que lo necesiten. Allí se ofrecerá atención clínica y psicoterapéutica; se hará una evaluación diagnóstica y de situación integral; y habrá espacios de atención individual, grupal y familiar. Además se dictarán talleres de sensibilización en derechos, género y salud mental; se organizarán espacios de apoyo mutuo y redes comunitarias; y funcionarán las áreas de vacunación, nutrición, ginecología y pediatría.

A su vez, se anunció que se realizarán trabajos de asfalto sobre los pasajes Agustín Magaldi, Mitre, 12, Muñiz, Marco Avellaneda y San Vladimiro, con el objetivo de mejorar la circulación, la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas del barrio.

También participaron de la actividad: la secretaria de Desarrollo Social, Eugenia Meana, entre otras autoridades municipales.