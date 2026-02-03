El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires informa que se encuentra abierta la instancia de participación pública para la “Planta de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS)”. El trámite se basa en el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y podrán enviarse consultas hasta el 7 de febrero inclusive.

«El objetivo del proyecto es implantar un sistema de almacenamiento de energía en baterías de ion-litio – LFP – con una potencia de 22 MVA y una capacidad para almacenar 88 MWh de energía eléctrica, que se conectará al Sistema Argentino de Interconexión – SADI – a través de la Subestación 180 Almirante Brown, operada por EDESUR», dice el cuerpo del texto que solicita la aprobación ambiental de Provincia.

La Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental es la autoridad a cargo de la decisión ambiental que se abre a participación, dividida en tres etapas. En primer lugar, la comunidad accede a la información sobre la decisión ambiental en curso. Luego, se formulan las observaciones y se remiten a la autoridad ambiental. Por último, la autoridad ambiental evalúa y considera los aportes para la decisión ambiental.

Durante los primeros días, la comunidad tendrá abierta para su lectura la información del citado proyecto, y posteriormente quedará abierta la recepción de observaciones, comentarios y sugerencias sobre el mismo. La información quedará a disposición durante todo el proceso en la página web del Ministerio:

https://participacionpublica.ambiente.gba.gob.ar/participacion/resumen/Planta-de-Almacenamiento-de-Energ%C3%ADa-en-Bater%C3%ADas-%28BESS%29-Almirante-Brown—Proponente–ALMA-ENERGIA-SA

La participación de la comunidad, a través de distintas instancias (consultas y audiencias públicas), debe desarrollarse antes de la toma de decisiones administrativas que habiliten proyectos que pudiesen generar impactos significativos sobre el ambiente o la salud.