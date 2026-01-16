Un joven de 18 años murió ahogado ayer en una pileta del parque acuático de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. El dramático episodio ocurrió cerca de las 10:45 en esa pileta dependiente del Municipio de Lomas de Zamora, cuando un joven llamado Brandon Ezequiel Cuevas empezó a convulsionar mientras estaba en el agua. El joven fue sacado de la pileta por los guardavidas, que le practicaron RCP, pero no lograron reanimarlo.

Tamara Abigail Cuevas, hermana de la víctima, contó que su hermano se encontraba en el interior de la pileta cuando comenzó a convulsionar. Los guardavidas actuaron de inmediato y lograron sacarlo del agua, mientras solicitaban asistencia médica. A los pocos minutos llegó una ambulancia del SAME, a cargo del doctor Juan Tapia. El médico continuó con las maniobras de reanimación, pero lamentablemente confirmó el fallecimiento de Brandon por ahogamiento, de acuerdo al parte policial.

La noticia generó conmoción entre los presentes y la familia del joven, que se encontraba en el lugar. La Policía dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.

En el predio trabajó personal de la Policía Científica, bajo las órdenes del Oficial Inspector Capitán Adrián Gustavo Perelló, quien realizó las pericias correspondientes en la zona del natatorio. Asimismo, tres guardavidas del complejo y dos hermanas del fallecido fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional para prestar declaración testimonial.

El cuerpo del joven, que tenía domicilio en Villa Fiorito, fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor, que determinará si el fallecimiento fue consecuencia directa de la crisis convulsiva o del posterior ahogamiento.