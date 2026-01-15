La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) lanzó cuatro nuevas diplomaturas diseñadas para responder a las demandas actuales del mundo laboral, la innovación tecnológica y las necesidades comunitarias. Estas nuevas propuestas buscan brindar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para la actualización profesional en áreas estratégicas, a través de cursadas virtuales y con docentes especializados en cada materia.

Innovación y Tecnología

Internet de las Cosas (IoT): En el marco de la cuarta revolución industrial, esta diplomatura ofrece una formación integral para diseñar y desarrollar soluciones conectadas. Con una carga de 120 horas, los cursantes aprenderán a integrar hardware, software y análisis de datos, utilizando microcontroladores y plataformas en la nube.

Esta propuesta es ideal para quienes buscan aplicar tecnología inteligente en sectores como la industria, el agro y las ciudades.



Comunicación

Gestión, Innovación y Desarrollo para Medios Digitales

Pensada para periodistas, comunicadores y emprendedores, esta diplomatura aborda la transformación del ecosistema mediático.

El programa de 100 horas brinda competencias para generar contenidos de calidad, gestionar comunidades y desarrollar modelos de negocios sustentables para proyectos autogestivos, integrando nuevas narrativas como el podcast y el streaming.



Salud y Deporte

Atención de Emergencias en Campo de Juego y Deportes

Ante la necesidad de contar con personal capacitado en clubes y espacios recreativos, se lanza esta diplomatura que cuenta con un trayecto de 114 horas y está dirigida a entrenadores, docentes y miembros de la comunidad deportiva, a los que capacita como respondientes inmediatos para evaluar lesiones y brindar primeros auxilios, desde casos leves hasta situaciones críticas, para contribuir a la seguridad de los deportistas.



Gestión Organizacional

Relaciones de Trabajo

La diplomatura en Relaciones de Trabajo se orienta a profesionales de Recursos Humanos, delegados y personal de organismos públicos y privados.

Con una duración y un enfoque centrado en el trabajador, esta formación de 100 horas de duración, ofrece herramientas para gestionar la normativa laboral, la negociación colectiva y la resolución de conflictos, comprendiendo las dinámicas actuales de las organizaciones y las nuevas formas de producción.

Para favorecer el acceso a esta propuesta formativa, la universidad ofrece descuentos especiales en los aranceles para estudiantes, graduados y docentes de la UNaB; empleados del Municipio de Almirante Brown; colaboradores y trabajadores de empresas afiliadas al Parque Industrial de Almirante Brown y a la Unión Industrial de Almirante Brown.