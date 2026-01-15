El Municipio de Almirante Brown, en un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, habilitó el nuevo puente peatonal sobre la Ruta Provincial N°4 o avenida Monteverde, en Burzaco, con el objetivo de optimizar la circulación y reforzar la seguridad vial en una de las arterias más transitadas de nuestro distrito.

La nueva pasarela está ubicada a la altura de las calles Amenedo y Vallejos y beneficia especialmente a estudiantes de instituciones educativas de la zona, entre ellas el Jardín de Infantes N° 952 y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), además de peatones, trabajadores y vecinos de los barrios de Burzaco.

La estructura, construida en hormigón, cuenta con una altura de 5,30 metros -superior a la del Viaducto Papa Francisco- lo que permite una circulación segura de todo tipo de vehículos de gran porte. Además dispone de rampas de acceso, descansos intermedios, iluminación y barandas de seguridad, garantizando accesibilidad y condiciones adecuadas para su uso diario.

La habilitación de esta obra se suma los dos nuevos Pasos Bajo Nivel de Longchamps y de Rafael Calzada que la Comuna browniana abrió durante el pasado mes de diciembre. Por otra parte, el Camino de Cintura luce renovado a partir del trabajo que vienen realizando la Provincia de Buenos Aires conjuntamente con el Municipio de Almirante Brown.