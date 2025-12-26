Un hombre de 42 años fue detenido en la localidad de Lanús, acusado de haber violado la restricción perimetral para acosar a su ex pareja, a quien habría amenazado con una escopeta.

Según consta en el reporte oficial del caso, la mujer de 36 años llamó a la Policía para advertir que su ex la estaba esperando en la puerta de la Cínica Modelo, y que tenía un arma de poderoso calibre.

Los efectivos del Comando de Patrullas de Lanús se presentaron en el lugar, en José Mármol y Avenida Hipólito Yrigoyen, donde identificaron al sujeto, que estaba a bordo de un auto Fiat Cronos gris.

La causa fue caratulada como “tenencia ilegal de arma de uso civil y desobediencia” y está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 Descentralizada del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

Vale recordar en el último informe de La Casa del Encuentro, que corresponde a noviembre, se indica que son 229 las víctimas fatales por violencia de género y de este total, 35 habían realizado la denuncia mientras que 14 tenían una medida de restricción vigente.