El mayorista Golcenter, con sede en San Francisco Solano, anunció el cierre definitivo de su sucursal el pasado jueves por la mañana, generando desconcierto entre clientes y preocupación entre los 15 trabajadores que se quedan cesantes. La noticia se conoció cuando quienes se acercaron al comercio ubicado sobre la Av. Monteverde 2977 para realizar compras habituales se encontraron con una bandera colocada en el frente del local, en la que se informaba el cierre de la tienda. No hubo comunicaciones previas ni avisos oficiales difundidos por otros canales, lo que profundizó la incertidumbre en la zona.

Según trascendió, el cierre del comercio implicaría que alrededor de 15 trabajadores queden sin empleo, en el marco de la decisión de bajar la persiana de una cadena que llevaba más de 12 años de actividad en la ciudad de Quilmes y que se había consolidado como un punto de referencia para comerciantes y vecinos de la región. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de la empresa que explique los motivos de la decisión ni detalles sobre la situación laboral del personal afectado.

La noticia empezó a trascender cuando los clientes encontraron en la puerta del local de Monteverde 2977 una bandera colocada en el frente del local que anunciaba la «liquidación por cierre».

Si bien se desconocen los detalles de la decisión, el cierre se da en un contexto de baja del consumo generalizada y suba de costos que repercutió en grandes empresas y pymes de menor tamaño.