En allanamientos realizados de urgencia en la noche de este miércoles por la fiscalía descentralizada 3 de Almirante Brown detuvieron a un sujeto acusado de ingresar a la casa de una anciana de 89 años, atarla y golpearla para robarle distintos elementos de valor que al momento de allanar su casa tenía en su poder y fueron secuestrados por la policía. La anciana falleció durante la entradera.

Se trata de un sujeto de 30 años que quedó detenido ayer luego de que la investigación concluyera que él había ingresado a la casa de su vecina con fines de robo, en una vivienda de la calle Bolívar, entre Don Pelayo y Garay, de Longchamps, en un hecho ocurrido en la madrugada de ayer.

El sujeto le robó diversos cortes de carne y cuatro pollos a la víctima que la policía encontró en su heladera. A la mujer la maniató en su habitación y la golpeó hasta matarla. Cuando los investigadores ingresaron a la casa ayer por la mañana a la casa de Luisa Caporalini, de 89 años, la encontraron sola en su casa, golpeada y atada. De ahí que caratularon la causa como homicidio en ocasión de robo.

Fuentes de la investigación indicaron que el sujeto de 30 años quedó detenido como el principal acusado mientras la investigación continúa.