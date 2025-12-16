En un presunto ajuste cuentas, mataron a uno de los dueños de un conocido comercio de Rafael Calzada, que apareció en su automóvil con al menos dos disparos en la cara, en un hecho ocurrido durante el fin de semana y del que este medio tomó conocimiento este lunes.

Según pudo saber Brown On Line, además del comercio mayorista y minorista de helados Palito Loco, la víctima se dedicaba a la compraventa de autos usados y de propiedades y se sospecha que quien lo asesinó se tomó venganza por alguna cuestión relacionada con esos negocios.

Damián Ortiz tenía 40 años y pertenece a una familia conocida que era dueña de una heladería de Rafael Calzada llamada Palito Loco, ubicada en avenida San Martín al 5300, casi El Picaflor, de Calzada.