Tres vehículos protagonizaron este domingo un impresionante choque en el cruce de las calles Salta y Sánchez. El hecho dejó varios heridos pero no trascendió la gravedad de las lesiones.

En las imágenes difundidas por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown se observa a una de las ocupantes de uno de los vehículos herida en el suelo, mientras a su lado un hombre lamenta el suceso.

Intervinieron en tareas de auxilio y prevención, personal de ambulancias municipal, policial y Bomberos Almirante Brown.