Un violento episodio tuvo lugar en Guernica, donde un grupo de vecinos asesinó brutalmente a un hombre de 35 años al que acusaban por la violación de un adolescente de 17 años.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación Sebastián Ramón Martínez, la víctima, fue asesinado a golpes, puñaladas y balazos en su casa, ubicada en Libertador General José de San Martín al 1000, casi en el cruce con calle 39.

Tras el salvaje ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar y, hasta el momento, permanecen prófugos.

Los efectivos del Comando de Patrullas de Presidente Perón acudieron al lugar tras un llamado al 911. Al ingresar al inmueble encontraron el cuerpo de Martínez en el dormitorio, con heridas visibles compatibles con golpes, puñaladas y disparos.

De acuerdo con los primeros datos de la causa, los agresores confrontaron a Martínez por la presunta violación del adolescente, un hecho que, según las primeras versiones, habría sucedido momentos antes dentro de la misma casa. Algunos testimonios señalan que entre quienes participaron del linchamiento podría estar un joven de 23 años, primo del adolescente mencionado.

La Policía Científica realizó peritajes en la escena del crimen y secuestró un cuchillo, un machete, una vaina servida de una pistola calibre nueve milímetros y un teléfono celular.

Ahora, los investigadores intentan reconstruir cómo fue la secuencia fatal y dar con los responsables del linchamiento.