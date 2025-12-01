El Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown anunció el regreso de su Punto Fijo de Castración a la localidad de Longchamps, una iniciativa fundamental para la salud pública. El equipo veterinario estará hasta el 19 de diciembre, brindando una serie de atenciones esenciales de forma gratuita.

La atención será en el Hospital Vecinal Emilio Burgwardt, ubicado en Pres. Rivadavia 1256, de lunes a jueves, de 8 a 12 hs.

Servicios Disponibles

Los vecinos pueden acercarse para acceder a un amplio abanico de prestaciones para sus mascotas:

Castración de perros y gatos: El servicio central de la campaña, clave para el control poblacional.

Vacunación antirrábica: Obligatoria y gratuita para la prevención de la rabia.

Consultas y Atención Veterinaria: Para chequeos generales y orientación.

Retiro de puntos: Atención post-operatoria.

Observación antirrábica de perros mordedores.

En paralelo a la puesta en marcha del nuevo punto fijo de castraciones, continuarán realizándose los operativos itinerantes en los distintos barrios de Almirante Brown, así como la atención habitual en el Centro de Zoonosis Brown, ubicado en la calle Martín Fierro N° 33, esquina Monteverde, en la localidad de Burzaco.