La Justicia ordenó otra serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa de Adrogué relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia por una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield y por operaciones sospechosas que incluirían 74 empresas falsas y un movimiento total de $72.342 millones.

Efectivos de la Policía Federal (PFA) llegaron este lunes a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. En ese lugar hubo otro allanamiento hace una semana por la causa Andis, vinculada a las coimas de Karina Milei. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora.

Los allanamientos alcanzaron a la sede del Club Banfield y domicilios privados y oficinas relacionadas con la financiera. Uno de los ejes centrales de la causa gira en torno a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido en Banfield, con pasado en Racing y Huracán y vendido al Juárez de México. La Justicia investiga si la operación fue utilizada como vehículo para maniobras irregulares, motivo por el cual se solicitaron un total de 19 allanamientos vinculados tanto al club como a la empresa.

Sur Finanzas mantiene un rol protagónico en la economía del fútbol argentino desde 2022, cuando se convirtió en patrocinador principal de Banfield durante la gestión del entonces presidente Eduardo Spinosa.

La relación creció con el paso del tiempo, al punto de que en 2024 el vínculo fue renovado bajo nuevos términos que incluían la reformulación de una deuda que el club mantenía con la empresa. Incluso con el cambio de mando —tras la asunción de Matías Mariotto en octubre de 2024— el logo de Sur Finanzas continuó figurando en el pecho de la camiseta.