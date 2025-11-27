El Municipio de Lanús informa que se encuentra abierta la inscripción 2026 para que los vecinos y las vecinas puedan anotar a sus hijos e hijas en el Jardín de Infantes Municipal “Pulgarcito”, ubicado en la calle Resistencia N° 1524, en Lanús Oeste, en sus salas de 2, 3, 4 y 5 años, tanto en el turno mañana como por la tarde.

Las vacantes se solicitan de manera presencial en el lugar de lunes a viernes, de 8 a 11:30 (turno mañana) y de 13 a 16:30 (turno tarde). Entre las actividades principales, el jardín cuenta con educación física, música, biblioteca y acceso a tecnologías de la información y la comunicación. La oferta también abarca la asistencia de un equipo de orientación, talleres para las familias y diversos controles de salud, vacunación y charlas informativas.

Además, allí se programan salidas educativas y campamento para egresados. A su vez, se entregan kits de material didáctico, guardapolvos y remeras y se ofrece un desayuno/merienda durante las clases.

Las interesadas y los interesados en obtener más información, pueden enviar un mail a jipulgarcito@lanus.gob.ar o comunicarse telefónicamente al 4757-5132.