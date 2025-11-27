El Municipio de Almirante Brown llevará a cabo una nueva Jornada de Salud Integral este viernes 28 de noviembre en la localidad de Claypole. La jornada se desarrollará a partir de las 9 en la Plaza «Mujeres por Malvinas», ubicada en la intersección de las calles Manuel Lavardén y Rosario Pequeño de esa localidad.
La iniciativa busca acercar servicios de salud a los vecinos, facilitando el acceso a atenciones primarias y especializadas.
Los vecinos podrán acceder a una amplia gama de prestaciones de forma gratuita:
- Atención Pediátrica: Para niños a partir de los 2 años.
- Atención Clínica: Medicina general para adultos.
- Tráiler Odontológico: Controles y atención dental.
- Salud Sexual Integral: Asesoramiento y servicios relacionados.
- Enfermería: Controles de rutina y otras prestaciones.
- Vacunación Completa: Se aplicarán vacunas del Calendario Nacional , Antigripal y contra el Covid-19 .
Un área fundamental de la jornada será la atención a las mascotas, a carga de Sanidad Animal y Zoonosis :
- Castración: Se otorgarán 50 turnos para cirugías de castración.
- Vacunación Antirrábica.
- Desparasitación.
- Retiro de Puntos (para animales previamente castrados.
Para la castración, los animales deben presentarse con 12 horas de ayuno . Los perros deben asistir con correa y los gatos en bolsa tipo roja para garantizar la seguridad y el manejo adecuado.
El Municipio invita a todos los vecinos de Claypole y zonas aledañas a acercarse a la plaza para aprovechar estas atenciones esenciales, acercando el Centro de Atención Primaria de la Salud a la comunidad.