Una serie de impresionantes explosiones sacudieron este viernes el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, generando un incendio de magnitud dejó al menos 20 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva. El siniestro se habría originado en una empresa química o de agroquímicos, pero la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada «Plásticos Lagos».

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

El director de la Clínica Montegrande Carlos Santoro confirmó la gravedad de la emergencia: «Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”. Cerca de las 23:10, Santoro confirmó a la misma señal el ingreso de dos pacientes graves: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO…. También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño… está en terapia intensiva”.

Detalló que los heridos no son solo trabajadores, sino «gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas». Informó además que «cuatro se suturaron y les dimos el alta».

Los munícipios de la Esteban Echeverria, Cañueas, La Matanza y San Vicente emitieron una serie de recomendaciones urgentes a los vecinos como permanecer en el interior de las viviendas; mantener puertas y ventanas cerradas; evitar toda exposición a la nube tóxica y realizar actividades al aire libre; resguardar también a las mascotas y on acercarse a la zona del siniestro.

Los vecinos ante cualquier situación, deben comunicarse con los servicios de emergencias: 100 (Bomberos), 107 (SAME) o 911 (Policía).