Guillermo Arandilla será candidato a presidente de Brown de Adrogué en las elecciones del próximo 30 de noviembre. El hijo de quien le diera el nombre al estadio de Brown de Adrogué encabezará la lista opositora a la actual gestión de la familia Vairo al frente del Tricolor y lo hará acompañado de Sebastián Álvarez como vicepresidente, además del hijo del candidato a presidente y nieto de Lorenzo como postulante a tesorero.

«Queremos un club con debate, un club social, un club de puertas abiertas», dijo Arandilla para diferenciarse de una gestión cuestionada no solo por la falta de resultados deportivos sino también por la falta de gestión social del deporte y por la persecución a los socios opositores.

«La preponderación de la familia de Brown de Adrogué, que fue parte fundamental del club en los últimos 50 años y en los últimos 30 años han echado al socio del club, han tomado decisiones a puertas cerradas en una gestión desastrosa», dijo en su presentación ocurrida el pasado viernes, ante cientos de hinchas fervorosos.

«Con humildad y con amor al club se logró esta unión», dijo Arandilla. «Presentamos una lista de verdadera unidad porque entendemos que solo volviendo a las bases podremos recuperar la grandeza perdida. Juntos x Brown nace como respuesta al modelo agotado del oficialismo que destruyó nuestro club. Esta Comisión Directiva nos alejó de nuestra esencia, convirtió la institución en un negocio personal y olvidó que Brown pertenece a sus socios, no a un grupo de dirigentes enquistados en el poder.», dijeron desde la agrupación.

Arandilla denunció «truchaje» de socios en la gestión de los Vairo ante la llegada de cada elección. «Vamos a visitar a todos los socios, uno por uno, porque hay gente que no sabe lo que está pasando en el club. Se trata de tener compromiso, amor por el club y trabajo», ofreció cómo formula.

«Queremos un club con las puertas abiertas, donde los socios vuelvan a decidir, donde la transparencia reemplace los negociados. Brown merece dirigentes que amen los colores por encima de sus intereses personales. Esta no es una lista más: es el movimiento que devolverá el Club a sus verdaderos dueños», dijeron desde la agrupación que intentará ponerle fin a décadas de gestión de la familia Vairo al frente de Brown de Adrogué.