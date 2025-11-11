La familia de una niña de 12 años busca de forma desesperada a Emeli Acuña, una vecina del barrio San Javier, de Rafael Calzada, de quien no se sabe nada desde hace días. La búsqueda moviliza a la policía local y a los vecinos de la zona en busca de información que permita localizarla. Su familia no tiene contacto con ella desde el sábado.

Según el comunicado oficial, al momento de su desaparición, Emeli D. Acuña vestía la siguiente indumentaria:

Jean claro

Campera negra

Zapatillas blancas

Ante la ausencia de la niña, la Municipalidad de Almirante Brown insta a cualquier persona que posea información relevante sobre el paradero de Emeli D. Acuña a comunicarse de inmediato con las autoridades. Se han habilitado los siguientes números telefónicos para recibir datos a través del COM de Almirante Brown al 2206-1300/1355.

Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser crucial para la investigación y para garantizar el pronto regreso de Emeli a su hogar.