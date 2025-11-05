Tras dos años de profugarse de la justicia por una denuncia de 2023, detuvieron en una casa de Glew a un sujeto de 52 años acusado de abusar sexualmente de una nena de 12 años cuando ambos vivían en Rafael Calzada. Fue la misma nena la que le contó a su madre de los abusos, la madre radicó la denuncia y desde entonces el sujeto permanecía prófugo.

El acusado aprovechaba cuando la menor se quedaba sola en su casa de Rafael Calzada, una vivienda ubicada en un terreno compartido por las dos familias.

El sujeto le prometió regalarle un helado a la nena para que ella viniera a su casa y en ese contexto cometió los abusos. Y tras la denuncia escapó sin que hasta ahora se sepa de él, hasta que la Dirección Departamental de Inteligencia de Lomas de Zamora lo detectara viviendo en una casa de Glew. Libraron una orden de allanamiento y lo capturaron. Ahora deberá responder ante la justicia.