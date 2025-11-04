La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya) ya tiene todo listo para la 41° edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, un evento que se ha consolidado como un verdadero clásico en el calendario cultural y gastronómico de Argentina.

Del 10 al 16 de noviembre, las heladerías adheridas de todo el país se vestirán de fiesta, ofreciendo propuestas especiales y experiencias únicas para sus clientes.

El punto más esperado de la celebración llegará el jueves 13 de noviembre, cuando se celebre, a partir de las 19 horas, la ya tradicional «Noche de las Heladerías». Durante esta jornada especial, más de quinientas heladerías artesanales, que incluyen desde las cadenas más tradicionales hasta locales independientes de distintas provincias, se sumarán a la movida con importantes descuentos. La promoción estrella, que año tras año genera largas filas, será el ineludible 2×1 en cuartos de helado. Quienes deseen planificar su recorrido dulce pueden consultar el listado completo de participantes y sus direcciones a través del Mapa del Sabor, la guía oficial que pone a disposición en su página web Afadhya .

Pero la semana no solo estará marcada por las promociones. En esta edición, se presentará un nuevo sabor, fruto de la creatividad y la maestría. Se trata de «Fruta D’ Oro», una creación que, según sus impulsores, es «frutal, súper fresca e innovadora». Este helado a base de agua es el resultado de una exquisita combinación de mango y banana, realzada con un toque cítrico de lima y culminada con un granizado de chocolate blanco. La receta ganadora surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal celebrada en el país, donde compitieron los mejores maestros y maestras heladeras.

Finalmente, la celebración tendrá un fuerte compromiso social. La comunidad heladera artesanal aprovechará la semana para realizar donaciones y diversas acciones a beneficio de importantes instituciones solidarias. Entre las fundaciones que recibirán apoyo se encuentran: Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor “Los Piletones” y la Casa del Teatro, demostrando que el helado artesanal no solo es delicioso, sino que también tiene un gran corazón.